Обнаружена гробница неизвестного древнеегипетского фараона

В Абидосе была обнаружена царская гробница, возраст которой составляет около 3600 лет

Археологи в Египте обнаружили царскую гробницу неизвестного правителя, который правил регионом в неспокойное время 3600 лет назад. Гробница была найдена в древнеегипетском некрополе в Абидосе. Захоронение находится на глубине около 23 футов (7 метров) под землёй и представляет собой погребальную камеру из известняка, покрытую сводами из сырцового кирпича, говорится в заявлении Министерства туризма и древностей Египта. Изначально высота погребальной камеры составляла около 16 футов (5 метров).

Правление этого царя относится ко "Второму переходному периоду" (примерно с 1640 по 1540 год до нашей эры), когда северным Египтом правила группа под названием "гиксосы", а южная часть Египта находилась под контролем нескольких египетских царей. Абидос в центральном Египте, вероятно, управлялся египетским царём. Но имя владельца недавно найденной гробницы неизвестно.

Имя царя изначально было записано на нарисованных сценах на оштукатуренной кирпичной кладке, которая украшала подземный вход в известняковую погребальную камеру. Однако иероглифические тексты были повреждены древними расхитителями гробниц, и сохранилось недостаточно, чтобы прочитать имя царя. Йозеф Вегнер, профессор египтологии и египетской археологии в Университете Пенсильвании, который возглавлял команду

По словам Вегнера, расхитители гробниц разграбили гробницу и не оставили никаких останков мумии фараона или саркофага. Археологи всё ещё исследуют территорию, на которой была найдена гробница, добавил он. В интервью журналистам начуного издания Live Science отметил, что на этой территории могут быть обнаружены другие царские гробницы той же эпохи, которые могут пролить свет на личность и принадлежность этой новой царской гробницы.

Анна-Латифа Мурад-Чижек, доцент кафедры египетской археологии в Чикагском университете, которая не участвует в раскопках, назвала в электронном письме для Live Science это открытие "весьма значительным". Она пояснила, что проведенная работа дополняет очень скудную информацию о правителях этого региона и предоставляет общественности больше сведений о том, каким был Второй переходный период в этой части Египта.

Напомним, что Это уже вторая обнаруженная в этом году гробница египетского царя. В феврале 2025 года другая группа археологов сообщила, что они нашли гробницу Тутмоса II к западу от Долины Царей. Фараон Тутмос II был сводным братом и мужем Хатшепсут. Царица Хатшепсут взошла на престол после смерти Тутмоса II около 3500 лет назад.

Гончарная мастерская

Помимо недавно обнаруженной гробницы, археологи нашли остатки гончарной и стекольной мастерской в Банавите, деревне, расположенной к северу от Абидоса. Мастерская датируется временем, когда Римская империя контролировала Египет (с 30 года до нашей эры по 642 год до нашей эры), говорится в заявлении министерства. В ней было большое количество печей для обжига, а также обширные складские помещения. В мастерской археологи нашли 32 остракона — надписи на глиняных черепках, — в которых обсуждаются коммерческие сделки и способы уплаты налогов, сообщило министерство. Остраконы были написаны на греческом и демотическом — египетском — языках. В период с VII по XIV век нашей эры мастерская использовалась как кладбище, и в ней были найдены останки членов семей.

Фото: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities