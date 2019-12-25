Петербургские археологи нашли кокэльскую культуру в Туве

Кокэльская культура появилась на месте старого скифского могильника гораздо позже, примерно через сотни лет после эпохи расцвета скифов.

Археологическая экспедиция из Петербурга сделала сенсационное открытие на территории юга Сибири, обнаружив ранее неизвестное древнее захоронение. Во время исследований известного скифского кургана Туннуг-1 в Республике Тыва ученые Института истории материальной культуры Российской академии наук натолкнулись на свидетельства существования загадочной кокэльской культуры, датируемой III–IV веками н. э., о которой до сих пор было известно крайне мало. По словам руководителя экспедиции Тимура Садыкова, находка существенно дополняет представления историков о народах Центральной Азии тех времен.

Кокэльская культура появилась на месте старого скифского могильника гораздо позже, примерно через сотни лет после эпохи расцвета скифов. За несколько сезонов археологических изысканий исследователям удалось изучить порядка ста захоронений представителей этой этнической группы, что дало новые важные сведения о быте и укладе этого обособленного сообщества.

Предметы быта и культурные артефакты показывают высокий уровень развития кузнечного дела среди кокэльцев, умение обрабатывать железо вплоть до изготовления мелких предметов религиозного назначения. Эти древние жители существовали небольшими общинами, характеризующимися отсутствием ярко выраженных признаков социального неравенства, а также занимались смешанным хозяйством, совмещая животноводство с сельским трудом.

Итогом масштабных исследований стало появление научной монографии, выпущенной в нынешнем году коллективом исследователей. Этот фундаментальный труд охватывает уникальный материал и становится важным источником новых сведений для изучения древней истории евразийского региона.

