Ремонт дорожного полотна Московского проспекта ограничит движение

Ограничения вводят со 2 апреля.

Для ремонта дорожного полотна Московского проспекта вводятся ограничения для транспорта. Работы разделены на 22 этапа, рассказали 31 марта в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Ремонт начнется с участка от Ташкентской улицы до Кузнецовской улицы. Проезд затруднится со 2 апреля по 10 июня и с 23 июня до 5 июля. Для водителей останется не менее двух полос в каждую сторону.

Кроме того, 1 мая с 00:00 до 11:00 и с 16:00 1 мая по 2 мая на Кузнецовской улице перекроют движение от Варшавской улицы в сторону проспекта. Также 1 мая с 11:00 до 16:00 движение закроют в обратном направлении.

А 9 мая с 09:00 до 14:00 движение по Кузнецовской улице будет закрыто по направлению к проспекту Юрия Гагарина. Закрытие боковых проездов проспекта:

– 20-29 мая от Кузнецовской улицы до Благодатной улицы, четная сторона;

– с 30 мая по 5 июня от Решетникова до Мариинской, четная сторона;

– с 6 по 10 июня от Решетникова до Мариинской, четная сторона;

– с 23 июня по 5 июля от Мариинской до Рощинской по обе стороны проспекта.

Ранее на Piter.TV: на КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе с 29 марта перекроют полосу.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга