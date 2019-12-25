На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе с 29 марта перекроют полосу

Планируются работы по уборке смета в разделительной полосе трассы.

На участке внутреннего кольца Кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют четвертую полосу с 29 марта до 1 апреля. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Планируются работы по уборке смета в разделительной полосе трассы. По первой, второй и третьей полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч.

На месте работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: работы "Водоканала" на Лиговском ограничат движение транспорта по двум полосам.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"