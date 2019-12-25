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На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе с 29 марта перекроют полосу
Сегодня, 15:49
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На КАД между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе с 29 марта перекроют полосу

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Планируются работы по уборке смета в разделительной полосе трассы.

На участке внутреннего кольца Кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе перекроют четвертую полосу с 29 марта до 1 апреля. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Планируются работы по уборке смета в разделительной полосе трассы. По первой, второй и третьей полосам введут ограничение скорости до 50 км/ч. 

На месте работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию. 

Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в две смены. Информация о перекрытии полосы будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. 

Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: работы "Водоканала" на Лиговском ограничат движение транспорта по двум полосам. 

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад петербурга, перекрытие полосы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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