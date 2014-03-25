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Работы "Водоканала" на Лиговском ограничат движение транспорта по двум полосам
Сегодня, 9:18
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Работы "Водоканала" на Лиговском ограничат движение транспорта по двум полосам

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Информация о завершении ремонта и возобновлении полноценного движения будет предоставлена позже.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит ремонтные работы на Лиговском проспекте, у дома 248. Несмотря на проведение мероприятий, холодное водоснабжение осуществляется бесперебойно, информирует пресс-служба компании.

Автомобилистам стоит учитывать, что на участке от Барклаевской улицы в направлении Витебского проспекта временно ограничена эксплуатация двух полос из трех.

Информация о завершении ремонта и возобновлении полноценного движения будет предоставлена позже.

Ранее мы сообщили о том, что в  Новом Оккервиле проложили дополнительные линии временного водопровода.

Фото: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: водоканал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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