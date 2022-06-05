В Новом Оккервиле проложили дополнительные линии временного водопровода

В настоящее время происходит наполнение рукавов.

На улице Подвойского, 47, продолжаются аварийно-восстановительные работы на участке водопроводной трубы диаметром 1200 мм. Специалисты Водоканала планируют завершить ремонт к 16 марта.

Напомним, в ночь на 14 марта микрорайон Новый Оккервиль был переведён на временную схему водоснабжения. Однако в часы повышенного потребления воды некоторые жители столкнулись с низким напором. Для решения этой проблемы Водоканал проложил две дополнительные линии временного водопровода, что позволило повысить давление в системе.

Из-за аварийных работ временно перекрыто движение транспорта по проспекту Строителей в районе дома №2. Также изменены маршруты общественного транспорта: автобусы №492, 618 и 692 следуют по временным схемам.

Водоканал приносит извинения за временные неудобства и призывает жителей микрорайона с пониманием отнестись к необходимым работам. О завершении работ и полном восстановлении движения транспорта будет сообщено дополнительно.

Ранее Piter.TV сообщал, что во время пожара в квартире на Невском проспекте спасли женщину.

Фото:Водоканал Санкт-Петербурга