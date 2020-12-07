В Красносельском районе Петербурга экологи устранили пятна нефти в реке Сосновка

При обнаружении следов нефтепродуктов на водоемах горожане могут сообщать в компанию "Пиларн".

Специалисты удалили пятна нефти в реке Сосновка в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщили экологи компании "Пиларн".

Около улицы Пионерстроя местные жители обнаружили загрязнение. Она обратились к специалистам. Поверхность реки обработали активной пеной и устранили аварийную ситуацию.

При обнаружении следов нефтепродуктов на водоемах Северной столицы горожане могут обратиться в компанию "Пиларн". Звонить можно круглосуточно по телефону (812) 417-59-36.

Ранее на Piter.tv: в акватории Большой Невки специалисты ликвидировали пятна нефти.

Фото: ВКонтакте / ГУП "Пиларн"