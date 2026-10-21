Небо над Петербургом озарило северное сияние

Яркие вспышки формируются в верхних слоях атмосферы.

Минувшей ночью небо над Петербургом украсило северное сияние. Кадрами явления поделились местные жители в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное" 21 октября.

Такое вот сияние попалось в камеру. Ждали магнитных бурь и не дождались, а потом и вовсе город затуманило. Очевидцы

Яркие вспышки формируются в верхних слоях атмосферы благодаря взаимодействию солнечного ветра и магнитного поля нашей планеты. Сияние сопровождает магнитную бурю и способно продолжаться несколько дней.

Ранее мы рассказывали о том, что на Солнце произошла сильнейшая вспышка с начала осени. В последний раз подобное фиксировали на планете 5 сентября. Сила бури находилась в диапазоне от G1 до G2, то есть от слабой до умеренной.

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное