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Небо над Петербургом озарило северное сияние

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Яркие вспышки формируются в верхних слоях атмосферы.

Минувшей ночью небо над Петербургом украсило северное сияние. Кадрами явления поделились местные жители в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное" 21 октября. 

Такое вот сияние попалось в камеру. Ждали магнитных бурь и не дождались, а потом и вовсе город затуманило. 

Очевидцы

Яркие вспышки формируются в верхних слоях атмосферы благодаря взаимодействию солнечного ветра и магнитного поля нашей планеты. Сияние сопровождает магнитную бурю и способно продолжаться несколько дней. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Солнце произошла сильнейшая вспышка с начала осени. В последний раз подобное фиксировали на планете 5 сентября. Сила бури находилась в диапазоне от G1 до G2, то есть от слабой до умеренной. 

Видео, фото: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное 

Теги: природа, северное сияние
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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