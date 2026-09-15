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Небо над Ленобластью озарило северное сияние

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Напомним, в регионе сегодня местами отмечали заморозки.

В Приозерском районе Ленинградской области ночью 15 сентября заметили северное сияние. Большую часть явления не было видно глазами, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное". 

Под утро температура упала до 2 градусов, а трава покрылась инеем. Ну, что же, зима похоже близко... Прячем шорты, достаем тулупы и зимнюю резину, друзья. 

Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"

Напомним, в регионе сегодня местами отмечали заморозки. Показатель ниже нуля зафиксировали в Лесогорском, Сосново, Лодейном Поле и Ефимовском.

Ранее в области сияло и 8 сентября. Явление удавалось рассмотреть и в Петербурге. Тогда ночь тоже выдалась прохладной, а одеяло из облаков пыталось согреть сияние и укрыло его своим уголком. 

Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное 

Теги: ленобласть, северное сияние
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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