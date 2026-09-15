Небо над Ленобластью озарило северное сияние

В Приозерском районе Ленинградской области ночью 15 сентября заметили северное сияние. Большую часть явления не было видно глазами, рассказали в tg-канале "АстроФотоБолото : Атмосферное".
Под утро температура упала до 2 градусов, а трава покрылась инеем. Ну, что же, зима похоже близко... Прячем шорты, достаем тулупы и зимнюю резину, друзья.
Tg-канал "АстроФотоБолото : Атмосферное"
Напомним, в регионе сегодня местами отмечали заморозки. Показатель ниже нуля зафиксировали в Лесогорском, Сосново, Лодейном Поле и Ефимовском.
Ранее в области сияло и 8 сентября. Явление удавалось рассмотреть и в Петербурге. Тогда ночь тоже выдалась прохладной, а одеяло из облаков пыталось согреть сияние и укрыло его своим уголком.
Видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное
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