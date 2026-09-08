Фотографы поделились впечатлениями от северного сияния в Ленобласти

Явление удавалось рассмотреть и в Петербурге.

Вечером 8 сентября с наступлением темноты небо в 47-ом регионе озарилось яркими лентами и лучами северного сияния. Отмечалось, что Луна не мешала наблюдать за огнями Авроры, поэтому очевидцы любовались звездами, пролетающими самолетами, спутниками и метеорами. Это явление удавалось рассмотреть и в Петербурге.

Фотографы в Telegram-канале "АстроФотоБолото", что сегодняшняя ночь была прекрасной и им было приятно посмотреть на такое шоу своими глазами.

Охотница за северными сияниями @veryredfox сообщила, что запечатлела огни Авроры на Лемболовском озере. Она добавила, что затейливые формы и высокие лучики были очень отчетливо видны глазами. По ее словам, ночь выдалась прохладной, а одеяло из облаков пыталось согреть сияние и укрыло его своим уголком.

Частичное солнечное затмение в Петербурге: где наблюдали Луну, закрывшую 80% Солнца.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото : Атмосферное