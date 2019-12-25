Ночь 15 сентября стала самой холодной с начала осени в Петербурге

По данным городской метеостанции, минимальная температура опускалась до +7 градусов.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени. По данным городской метеостанции, минимальная температура опускалась до +7 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус.

На территории Ленинградской области было еще холоднее, местами даже отмечались заморозки. Показатель ниже нуля зафиксировали в Лесогорском, Сосново, Лодейном Поле и Ефимовском. Также заморозки отметились на юге Карелии, а холоднее всего (-0,6 градуса) оказалось в поселке Ладва.

Чуть больше недели осталось до Дня осеннего равноденствия, момента наступления астрономической осени в Северном полушарии, а это значит, что продолжительность ночи становится все больше и вскоре она превысит продолжительность дня. Михаил Леус, синоптик

Ранее на Piter.TV: дождливая погода придет в Петербург с 17 сентября.

Фото: Piter.TV