  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ночь 15 сентября стала самой холодной с начала осени в Петербурге
Сегодня, 8:36
278
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Ночь 15 сентября стала самой холодной с начала осени в Петербурге

0 0

По данным городской метеостанции, минимальная температура опускалась до +7 градусов.

Минувшая ночь в Петербурге стала самой холодной с начала осени. По данным городской метеостанции, минимальная температура опускалась до +7 градусов, рассказал синоптик Михаил Леус. 

На территории Ленинградской области было еще холоднее, местами даже отмечались заморозки. Показатель ниже нуля зафиксировали в Лесогорском, Сосново, Лодейном Поле и Ефимовском. Также заморозки отметились на юге Карелии, а холоднее всего (-0,6 градуса) оказалось в поселке Ладва. 

Чуть больше недели осталось до Дня осеннего равноденствия, момента наступления астрономической осени в Северном полушарии, а это значит, что продолжительность ночи становится все больше и вскоре она превысит продолжительность дня. 

Михаил Леус, синоптик 

Ранее на Piter.TV: дождливая погода придет в Петербург с 17 сентября. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии