Дождливая погода придет в Петербург с 17 сентября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни.
Утром 14 сентября город встречает солнце: атмосферный фронт уходит на восток вместе с циклоном, на смену приходит антициклон. До 17 сентября в регионе будет достаточно хорошая обстановка. Сегодня подует северо-западный и западный ветер, во вторник и среду он уже ослабеет.
Как и планировалось, дождь с новым циклоном приходит к нам 17 сентября, так что эти дни сухая и тихая погода.
Александр Колесов, синоптик
Температура воздуха местами составит до +18 градусов. При этом ночи в Ленинградской области станут холодными – в некоторых районах могут быть заморозки.
Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги лета в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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