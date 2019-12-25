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Дождливая погода придет в Петербург с 17 сентября
Сегодня, 9:10
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Дождливая погода придет в Петербург с 17 сентября

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Пока в регионе будет тепло и сухо.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на ближайшие дни. 

Утром 14 сентября город встречает солнце: атмосферный фронт уходит на восток вместе с циклоном, на смену приходит антициклон. До 17 сентября в регионе будет достаточно хорошая обстановка. Сегодня подует северо-западный и западный ветер, во вторник и среду он уже ослабеет. 

Как и планировалось, дождь с новым циклоном приходит к нам 17 сентября, так что эти дни сухая и тихая погода. 

Александр Колесов, синоптик 

Температура воздуха местами составит до +18 градусов. При этом ночи в Ленинградской области станут холодными – в некоторых районах могут быть заморозки. 

Ранее на Piter.TV: синоптик Александр Колесов подвел погодные итоги лета в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: погода, сентябрь
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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