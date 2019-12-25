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В выходные в Петербурге воздух прогреется до +16 градусов
Сегодня, 13:06
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В выходные в Петербурге воздух прогреется до +16 градусов

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К региону приблизятся циклоны с Атлантики, из-за чего усилится ветер.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается 3 и 4 октября. 

В выходные намечается серьезная перестройка в атмосферных процессах над Северо-Западом. К нам приблизятся циклоны с Атлантики, из-за чего усилится ветер. При этом атмосферное давление продолжит понижаться. 

Никаких существенных осадков до приближения первого атмосферного фронта не ожидается. А фронт будет подходить к нам днем в воскресенье и через Петербург пройдет только вечером. Так что дождь вероятен в Петербурге вечером и потом уже в течение понедельника. 

Александр Колесов, синоптик 

В субботу и воскресенье температура воздуха ночью будет +9…+11 градусов, а днем +14…+16 градусов. 

Ранее на Piter.TV: средняя температура в сентябре в Петербурге составила почти +14 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: осень, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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