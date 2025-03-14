В половину четвертого утра 14 марта холодное водоснабжение жителей мкр. Новый Оккервиль восстановлено. Об этом рассказали в пресс-службе петербургского Водоканала.
Специалисты Водоканала завершили организационно-технические мероприятия, которые позволили обеспечить подачу холодной воды в дома абонентов микрорайона Новый Оккервиль со штатным давлением.
Работы по ликвидации технологического нарушения на водоводе диаметром 1200 мм по адресу: улица Подвойского, дом 47, продолжаются.
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Видео: Водоканал Санкт-Петербурга
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