На улице Подвойского откачивают холодную воду

Временно перекрыто движение по улице Лопатина.

На улице Подвойского, дом 47, специалистами Водоканала выявлено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм. Бригады предприятия занимаются откачкой воды, после чего приступят к локализации вытекания. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Из-за технологического нарушения у некоторых абонентов, проживающих в квартале, ограниченном проспектом Солидарности, улицей Подвойского и улицей Коллонтай, а также у абонентов ЖК "Новый Оккервиль" может наблюдаться пониженное давление холодной воды.

Также временно перекрыто движение по улице Лопатина (на участке от ул. Коллонтай до ул. Подвойского).

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Видео: Водоканал Санкт-Петербурга