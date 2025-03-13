На улице Подвойского откачивают холодную воду

На улице Подвойского, дом 47, специалистами Водоканала выявлено технологическое нарушение на железобетонном водоводе диаметром 1200 мм. Бригады предприятия занимаются откачкой воды, после чего приступят к локализации вытекания. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Из-за технологического нарушения у некоторых абонентов, проживающих в квартале, ограниченном проспектом Солидарности, улицей Подвойского и улицей Коллонтай, а также у абонентов ЖК "Новый Оккервиль" может наблюдаться пониженное давление холодной воды.
Также временно перекрыто движение по улице Лопатина (на участке от ул. Коллонтай до ул. Подвойского).
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Видео: Водоканал Санкт-Петербурга
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