Во время пожара в квартире на Невском проспекте спасли женщину

Эвакуированы восемь человек.

Утром воскресенья, 16 марта, в 4-комнатной квартире на пятом этаже дома 106 по Невскому проспекту произошёл пожар. Возгорание началось в одной из комнат площадью 20 квадратных метров. Спасателям удалось эвакуировать из горящего здания 8 человек, а также спасти женщину, находившуюся в квартире.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты МЧС России по Санкт-Петербургу. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен дополнительный номер сложности — 1-БИС. Это позволило привлечь дополнительные силы и средства для ликвидации возгорания.

По предварительным данным, выгорела одна комната, однако точные причины пожара и размер ущерба устанавливаются. Специалисты МЧС проводят осмотр места происшествия и опрос свидетелей. На данный момент все пострадавшие получили необходимую помощь, угрозы их жизни и здоровью нет. Расследование обстоятельств происшествия продолжается.

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Видео и фото: МЧС России по Санкт-Петербургу