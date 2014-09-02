Во Фрунзенском районе женщина с ножом похитила чужой электросамокат

Инцидент произошёл в квартире хозяйки.

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали 20-летнюю женщину, подозреваемую в разбойном нападении. Инцидент произошёл в квартире дома 37 по Дунайскому проспекту, где подозреваемая, угрожая ножом, похитила электросамокат у 32-летней хозяйки жилья.

Как сообщили в правоохранительных органах, 15 марта в 02:43 в полицию поступило заявление от пострадавшей. Женщина рассказала, что её знакомая, находившаяся у неё в гостях, в период с 01:40 до 02:10 угрожала ей ножом и забрала электросамокат стоимостью 25 990 рублей, после чего скрылась с места происшествия.

Благодаря оперативным действиям полиции, подозреваемая была задержана спустя несколько часов в квартире дома 80 по Бухарестской улице. Похищенный самокат изъят и будет возвращён законной владелице.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 2 УК РФ ("Разбой"). Подозреваемая задержана в соответствии со статьёй 91 УПК РФ.

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Фото: Piter.TV