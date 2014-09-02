Полиция ликвидировала подпольный бордель в Приморском районе

МВД призывает граждан сообщать о подозрительных фактах, связанных с организацией подобных заведений.

Сотрудники полиции Приморского района при поддержке Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность незаконного интим-салона, который располагался в квартире дома 115, корпус 4, на улице Савушкина.

Во время рейда правоохранители обнаружили в помещении трёх женщин в возрасте от 30 до 39 лет, занимающихся проституцией, а также 41-летнюю женщину, подозреваемую в организации незаконного бизнеса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В отношении работниц заведения составлены административные протоколы по статье 6.11 КоАП РФ ("Занятие проституцией"). Подозреваемая в организации подпольного борделя задержана, и против неё возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ ("Организация занятия проституцией").

По данным полиции, задержанная ранее уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье. Расследование уголовного дела продолжается.

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Фото: Piter.TV