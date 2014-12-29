Россиян предупредили о новой схеме мошенников с доступом к сим-картам и мобильному банку

МВД призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки аферистов.

Министерство внутренних дел России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники получают доступ к сим-картам и мобильным банкам жертв. Преступники звонят людям, представляясь сотрудниками компаний, предоставляющих мобильную связь, и просят набрать определённую комбинацию цифр и символов на телефоне.

В МВД подчеркнули, что "ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов". Если выполнить просьбу мошенников, они смогут получить доступ к сим-карте жертвы и совершать звонки за её счёт, пишет ТАСС.

Кроме того, под угрозой окажутся и банковские счета, так как злоумышленники смогут получить доступ к банковским приложениям, установленным на смартфоне, и, как следствие, к мобильному банку.

В правоохранительных органах посоветовали немедленно прерывать разговор с человеком, который звонит и представляется инженером или сотрудником компании. Если звонящий просит набрать комбинацию из символов и цифр (например, #90, #09 и другие), это явный признак мошенничества.

Ранее Piter.TV сообщал, что эксперты призвали россиян отключить автоответчик для защиты от мошенников.

Фото: Pixabay