Мошенники используют персональные голосовые приветствия на автоответчиках для создания дипфейков.

Эксперты призвали россиян отключить автоответчик для защиты от мошенников. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что мошенники используют персональные голосовые приветствия на автоответчиках для создания дипфейков. Такой способ уже несколько лет ими практикуется. Кроме того, персональное приветствие на автоответчике является источником данных для копирования голоса. По словам экспертов, для копирования тембра голоса достаточно лишь нескольких секунд записи

Ранее МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы.

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