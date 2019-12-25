МВД рассказало о распространении вредоносного ПО через YouTube-каналы

Полиция рассказала о распространенной схеме обмана блогеров и их подписчиков.

Мошенники распространяли в на российской территории вредоносное программное обеспечение через ссылки, размещенные под видеороликами на YouTube-каналах у блогеров. Соответствующее заявление сделали сотрудники управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий правоохранительных органов страны.

Злоумышленники находили YouTube-блогеров, разместивших в описании видеороликов ссылки на скачивание ПО, а затем, представляясь правообладателями и угрожая жалобами на канал, требовали заменить "некорректную" ссылку на "правильную". пресс-служба МВД РФ

По предоставляемой аферистами ссылке пользователи видеоплатформы скачивали архив с майнером SilentCryptoMiner, который далее в скрытом режиме использовал ресурсы устройства и трафик, необходимый преступникам для добычи криптовалюты. А денежные средства получал не хозяин компьютерной техники. В полиции уточнили, что жертвами таких атак становились как подписчики, так и сами блогеры.

ЦБ подготовит меры для борьбы с вредоносным ПО.

Фото: pxhere.com