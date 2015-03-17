ЦБ подготовит меры для борьбы с вредоносным ПО

Герман Зубарев рассказал об опасности установки на смартфон вредоносного ПО.

Банк России готовит меры борьбы с мошенническим, вредоносным программным обеспечением, которое используется для кражи денег, сказал заместитель председателя ЦБ РФ Герман Зубарев. Соответствующее заявление чиновник из государственного финансового регулятора сделал в ходе выступления перед парламентариями на профильном заседании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Мошенники убеждают человека не совершать какие-то действия с паролями, с банками и так далее, а просто поставить программу, например, обновить банковское приложение или перейти по фишинговой ссылке, которая скачает этот вирус... Герман Зубарев, зампред ЦБ РФ

Герман Зубарев указал коллегам, что надеется, что банковские структуры поддержат предложение ЦБ. Сейчас аналитики изучают, смогут ли власти на уровне отраслевого регулирования контролировать процесс или им придется обращаться для эт ого к законодателям. Эксперт подчеркнул, что вредоносное программное обеспечение предоставляет аферистам удаленный доступ к телефону человека, а дальше мошенники уже без непосредственного участия потерпевшего совершают все необходимые им операции. В частности, преступники могут войти в онлайн-банк, подтверить денежные переводы или подтвердить смс, пуш-сообщения. При этом человек на экране своего смартфона ничего этого не видит.

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации