Житель Ленобласти требует вернуть пропавшие 3000 акций "Газпрома" через суд

Смольнинский районный суд будет разбираться в данном деле.

Житель Ленинградской области подал в суд на банк, требуя вернуть исчезнувшие акции "Газпрома". Мужчина утверждает, что приобрел 3 030 ценных бумаг 23 февраля 2022 года, но уже на следующий день они пропали из его виртуального кабинета. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По словам истца Юрия, в 2021 году он заключил с банком соглашение на предоставление финансовых услуг через инвестиционный отдел. Для работы с активами он зарегистрировал личный кабинет на виртуальной платформе, где в дальнейшем и приобрел акции. Однако 24 февраля, при повторном входе, обнаружил, что бумаги исчезли. Юрий утверждает, что не передавал данные для доступа третьим лицам и считает, что имела место кража.

В своем иске он требует обязать банк вернуть акции, а также выплатить компенсацию за незаконное пользование ими в течение трех лет. Кроме того, он настаивает на возмещении возможной прибыли, которую банк мог получить от продажи его активов.

Смольнинский районный суд будет разбираться в данном деле.

Фото: Piter.tv