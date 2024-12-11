Танкер с 130 тыс. тонн мазута тонет в порту под Петербургом

В морском порту Усть-Луга Ленинградской области аварийную ситуацию переживает танкер Koala.

В порту Усть-Луга Ленинградской области тонет танкер, перевозивший 130 тысяч тонн мазута. Как сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах, разлива топлива нет. На место направлены водолазы для осмотра судна под водой.

В региональном СК на транспорте сообщили, что судно не получило повреждений, погибших и пострадавших нет.

Проводится проверка по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. На месте работает оперативная группа, ожидается прибытие водолазов для подводного осмотра танкера.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко отметил, что экипаж был эвакуирован, пострадавших нет. Проводятся мероприятия по обследованию машинного отделения и установления причины аварии. Инцидент произошёл во время запуска двигателя, в результате которого повреждено машинное отделение.

Ранее Piter.TV сообщал, что специалисты откачали мазут из кормовой части "Волгонефти-239".

Фото: Telegram-канал "Александр ДроZденко"