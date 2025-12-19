Трамп заявил, что США проводят выгрузку нефти с захваченного танкера "Маринера"

Президент США признался, что решение о захвате танкера не было для него трудным.

Соединенные Штаты проводят выгрузку нефти с захваченного американскими ВМС танкера "Маринера". Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По его словам, с захваченного судна разгружают топливо. Глава Белого дома также признался, что решение о захвате танкера не было для него трудным. Также Трамп отказался отвечать на вопрос, разговаривал ли он с президентом России Владимиром Путиным после этих событий.

Напомним, 7 января американские военные высадились на борт танкера "Маринера", которое получило временное разрешение на плавание под российским флагом.

Ранее МИД РФ сообщил о россиянах на задержанном США судне "Маринера".

Фото: YouTube / Fox News