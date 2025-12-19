МИД РФ сообщил о россиянах на задержанном США судне "Маринера"

В дипведомстве подчеркнули, что внимательно следят за сообщениями о высадке американских военных на танкер.

МИД РФ сообщил о гражданах России, которые находятся на задержанном США судне "Маринера". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипведомство.

В МИД призвали американскую сторону обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами России на задержанном судне, соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению домой. Также в дипведомстве сообщили, что внимательно следят за сообщениями о высадке американских военных на судно "Маринера". Количество россиян, которые находятся на корабле, не уточняется.

Напомним, 7 января Европейское командование армии США сообщило о захвате танкера "Маринера", который шел в Атлантическом океане под флагом России. Отмечается, что американские военно-морские силы высадились на судно в открытом море за пределами территориальных вод.

Фото: pxhere.com