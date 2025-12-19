США требуют от Венесуэлы разорвать экономические связи с Россией и Китаем

ашингтон выдвинул Каракасу ряд жёстких условий для наращивания нефтедобычи,

Администрация президента США Дональда Трампа предъявила властям Венесуэлы ультимативные условия для восстановления нефтяного сектора страны. Как сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источники, Вашингтон требует от Каракаса разорвать экономические связи с Россией, Китаем, Ираном и Кубой.

Согласно информации, полученной телеканалом, первым пунктом в списке требований, выдвинутых исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, стоит полное "выдворение" из страны Китая, России, Ирана и Кубы и разрыв всех экономических связей с ними.

Вторым обязательным условием Вашингтон называет согласие на "эксклюзивное сотрудничество с США в сфере нефтепроизводства". Фактически это означает передачу контроля над крупнейшими в мире запасами нефти американским корпорациям.

Фото: YouTube / The White House