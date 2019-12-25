  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Малайзии утверждают, что задержали два танкера с россиянами на борту
Сегодня, 8:41
221
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

На борту судов находились граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

Представители правительства Малайзии задержали в территориальных водах два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на морскую службу государства. Официальные сотрудники профильной структуры уточнили, что среди членов экипажа есть и российские граждане.

Согласно сведениям от MMEA, такой инцидент зафиксирован 11 апреля в районе Баган-Аджам. Проверку надзорные органы провели после полученных разведывательных данных о подозрительной активности судов. В общей сложности задержано 22 члена экипажа. Среди них есть граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

Инспекция показала, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения

Мухаммад Суффи Мохд Рамли, директор MMEA штата Пенанг

Эксперт сообщил мировой общественности, что речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива стандарта Euro 5. Общий объем изъятого энергетического ресурса оценивается Малайзией примерно в 800 тысяч литров на сумму около 5,43 миллиона ринггитов. Чиновники не стали говорить публично о происхождении танкеров, топлива и предполагаемом назначении груза.

Президент Кубы поблагодарил Россию за танкер с нефтью.

Фото: pxhere.com

Теги: малайзия, танкер, теневой флот
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии