На борту судов находились граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

Представители правительства Малайзии задержали в территориальных водах два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива у острова Пенанг. Соответствующее заявление сделали местные журналисты со ссылкой на морскую службу государства. Официальные сотрудники профильной структуры уточнили, что среди членов экипажа есть и российские граждане.

Согласно сведениям от MMEA, такой инцидент зафиксирован 11 апреля в районе Баган-Аджам. Проверку надзорные органы провели после полученных разведывательных данных о подозрительной активности судов. В общей сложности задержано 22 члена экипажа. Среди них есть граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии.

Инспекция показала, что оба судна находились в сцепленном состоянии и, предположительно, осуществляли перегрузку нефти с судна на судно без разрешения Мухаммад Суффи Мохд Рамли, директор MMEA штата Пенанг

Эксперт сообщил мировой общественности, что речь идет примерно о 700 тысячах литров дизельного топлива стандарта Euro 5. Общий объем изъятого энергетического ресурса оценивается Малайзией примерно в 800 тысяч литров на сумму около 5,43 миллиона ринггитов. Чиновники не стали говорить публично о происхождении танкеров, топлива и предполагаемом назначении груза.

Президент Кубы поблагодарил Россию за танкер с нефтью.

Фото: pxhere.com