Мигель Диас-Канель провел встречу с Сергеем Рябковым в Гаване.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель поблагодарил Москву за направление танкера с нефтью. Соответствующее заявление приводится местной администрацией при главе государства в социальных сетях. Известно, что 9 апреля в Гаване состоялась рабочая встреча политического лидера латиноамериканской республики с российским заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Пользуясь случаем, хотим передать привет нашему дорогому другу президенту Владимиру Путину. От имени Коммунистической партии, правительства и народа хочу выразить благодарность за топливо, которое нам направила Российская Федерация Мигель Диас-Канель, глава Кубы

Мигель Диас-Канель назвал "этот акт" со стороны России весьма значимым и символичным, а также знаком того, что Куба не остается в одиночестве. По результатам межвнешнеполитических ведомств при российско-кубинских консультациях Сергей Рябков упоминал СМИ о том, что наша страна не собирается уходить из Западного полушария. Дипломат добавил, что кубинцы - это братья для россиян, поэтому отношения с Островом свободы имеют для нашей страны особое значение.

Presidencia Cuba