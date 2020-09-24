Президент Кубы заявил, что США не вправе требовать его ухода с поста

Мигель Диас-Канель объяснил, что отвечает только перед кубинцами, но никак не американцами.

Мигель Диас-Канель заявил, что Соединенные Штаты не имеют никакого права требовать его ухода со своего поста, только жители Кубы могут решать, оставаться ему во главе страны или нет. Соответствующий комментарий глава Кубы сделал в интервью для американского телеканала NBC News. Иностранный политик из Гаваны пояснил западной журналистке, что в том случае, если народ латиноамериканской страны придет к выводу о том, что глава государства не справляется с должностными обязательствами на высшем посту, то только в этом случае Мигель Диас-Канель будет готов отказаться от своей работы. Он добавил, что держит ответ только перед людьми из своей страны, а не перед вашингтонской администрацией.

Однако Соединенные Штаты не могут нам ничего навязывать. Правительство США, которое проводит враждебную политику по отношению к Кубе, не имеет морального права что-либо требовать от Кубы. Мигель Диас-Канель, глава Кубы

