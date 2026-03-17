Глава США рассказал о панах по взаимодействию с Гаваной.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп считает, что ему будет принадлежать честь "взятия Кубы".Такой комментарий лидер Белого дома сделал перед местными журналистами, отвечая на вопросы СМИ в в Овальном кабинете вашингтонской администрации после подписания указа об ужесточении мер борьбы с мошенничеством при реализации различных программ государственной помощи малоимущим категориям населения.

Я действительно верю, что мне будет принадлежать честь взятия Кубы. Это было бы хорошо. Большая честь. Имею в виду - неважно, освобожу я ее или возьму ее. Я мог бы делать все, что хочу, с ней, если хотите знать правду. Дональд Трамп, глава США

Политический деятель отказался публично уточнить, ориентируются ли власти страны в развитии ситуации вокруг Кубы на сценарий, который ближе к ситуации вокруг Венесуэлы или который ближе к положению вокруг Ирана. Однако известно, что сейчас Гавана ведет переговоры с американцами. А 13 марта президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил общественности о том, что Гавана и Вашингтон провели дискуссии которые "были направлены на поиск решений путем диалога по двусторонним разногласиям".

На Кубе полностью отключили электричество.

