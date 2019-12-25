На Кубе полностью отключили электричество. Об этом сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на министерство энергетики страны.

Инцидент произошел 16 марта. Отмечается, что по всей республике произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Министерство расследует причины сбоя. По данным агентства, этот блэкаут на Кубе стал шестым за последние полтора года.

Позже стало известно, что власти Кубы начали запуск микросистем электроснабжения в ряде регионов страны. Один генерирующий блок успешно ввели в работу. Отметим, что на острове в связи кризисом в энергетике в последние 10 дней уже проходили протесты граждан.

Ранее Трамп заявил, что Куба очень хочет заключить сделку с США.

Фото: pxhere.com