Пробка на КАД Петербурга растянулась почти на 14 километров

На трассе произошла серия аварий.

На Кольцевой автодороге Петербурга днем 16 апреля образовалась большая пробка, ее длина составляла около 14 километров, передают "Яндекс.Карты".

Фото: "Яндекс.Карты"

Встало внутреннее кольцо перед вантовым мостом, где произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, еще одна – с автобусом. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили очевидцы.

Кроме того, горожане говорят дополнительно о нескольких ДТП. Все детали случившегося выясняют.

Ранее мы рассказывали о том, что у школы на Петровском проспекте шестиклассник попал под колеса Lexus. Ребенок получил травмы ног. ДТП произошло в момент, когда мальчик переходил дорогу к учреждению.

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