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Пробка на КАД Петербурга растянулась почти на 14 километров

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На трассе произошла серия аварий.

На Кольцевой автодороге Петербурга днем 16 апреля образовалась большая пробка, ее длина составляла около 14 километров, передают "Яндекс.Карты". 

Фото: "Яндекс.Карты"

Встало внутреннее кольцо перед вантовым мостом, где произошла авария с участием легкового автомобиля и грузовика, еще одна – с автобусом. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщили очевидцы.

Кроме того, горожане говорят дополнительно о нескольких ДТП. Все детали случившегося выясняют. 

Ранее мы рассказывали о том, что у школы на Петровском проспекте шестиклассник попал под колеса Lexus. Ребенок получил травмы ног. ДТП произошло в момент, когда мальчик переходил дорогу к учреждению. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, кад петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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