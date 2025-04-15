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Около школы на Петровском проспекте шестиклассник попал под колеса Lexus

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ДТП произошло в момент, когда школьник переходил дорогу к учреждению.

Иномарка наехала на подростка в Петроградском районе Петербурга. Мальчика госпитализировали в больницу, пишет 15 апреля tg-канал "Mash на Мойке". 

Шестиклассника сбил водитель автомобиля Lexus у школы №99 на Петровском проспекте. Предположительно, ребенок получил травмы ног. ДТП произошло в момент, когда школьник переходил дорогу к учреждению. Водитель не заметил его.

Родители учеников учебного заведения отмечают, что они 2 года пытаются добиться установки пешеходного перехода в месте, где случилась авария. До ближайшего перехода идти примерно 1 километр.

Ранее мы рассказывали о том, что таксист врезался в стену у консульства Азербайджана на 2-й Советской улице. Информация о возможных жертвах ДТП уточняется.

Видео: Telegram / Mash на Мойке 

Теги: дтп, петровский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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