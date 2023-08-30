Таксист врезался в стену у консульства Азербайджана в Петербурге

Примерно в 23:15 автомобили марки Hyundai, один из которых использовался в качестве такси, столкнулись друг с другом.

Вечером в понедельник, 14 апреля, на улице 2-я Советская в Центральном районе Петербурга произошла автомобильная авария возле дипломатического Генконсульства Азербайджана.

Как пишут очевидцы, примерно в 23:15 автомобили марки Hyundai, один из которых использовался в качестве такси, столкнулись друг с другом. Судя по сообщениям пользователей "ВКонтакте", такси врезалось в фасад здания Генерального консульства Азербайджана, выбив машину на пешеходную зону и сильно повредив капот и бампер. Другой автомобиль остался стоять на дороге, получив повреждения передней части кузова.

К счастью, в момент столкновения на тротуарах поблизости не оказалось прохожих. Для оценки обстановки на месте были вызваны спасательные службы. Информация о возможных жертвах дорожно-транспортного происшествия уточняется.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП с автомобилем такси на Торжковской улице пострадали четыре человека.

Фото: ВКонтакте / 2 Советская / 2 Рождественская, 18