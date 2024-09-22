Причиной ухода ребенка стали сложности в школе.

Пропавшего 11‑летнего ребенка нашли в Петродворцовом районе. Жизни и здоровью школьника ничего не угрожает, сообщила "Фонтанка".

Как рассказала мама ребенка, сотрудники полиции обнаружили живым мальчика, который пропал вечером 23 ноября, в Петергофе. Она отметила, что сейчас "с ним все хорошо". Причиной спонтанного ухода предположительно стали трудности, с которыми мальчик столкнулся в школе.

При этом родители не подозревали о переживаниях сына, а в семье не было никаких конфликтов. Петербурженка искренне поблагодарила всех, кто не остался равнодушным и помогал в поисках.

Ранее мы сообщали, что в Петергофе велись поиски 11‑летнего ребенка, который пропал в понедельник вечером на улице Шахматова. В поисковой операции участвовали волонтеры отряда "ЛизаАлерт".

Фото: Piter.TV