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В Курортном районе пропавшего пятилетнего мальчика искали 33 волонтера
Сегодня, 16:25
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В Курортном районе пропавшего пятилетнего мальчика искали 33 волонтера

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Ребенок пропал 21 сентября.

В лесу Курортного района Петербурга волонтеры нашли пропавшего пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт". 

Ребенок пропал 21 сентября. По ориентировке было известно, что он одет в черную кофту, джинсы, ростом 120 сантиметров. Волосы мальчика русые, а глаза – голубые. 

Потерявшегося искали 33 добровольца отряда "ЛизаАлерт", волонтеры "Отклика" и "Экстремума", сотрудники МВД России, поисково-спасательной службы и пожарных подразделений города. Во время поисков один из них услышал "невнятный звук вдалеке – что-то вроде крика птицы". Оказалось, это – детский плач.

Так, мальчика нашли рано утром 22 сентября, он потерял один кроссовок. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге нашли пропавшего двухлетнего мальчика. 

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" (носит иллюстративный характер) 

Теги: курортный район петербурга, нашли ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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