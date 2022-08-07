В Курортном районе пропавшего пятилетнего мальчика искали 33 волонтера

Ребенок пропал 21 сентября.

В лесу Курортного района Петербурга волонтеры нашли пропавшего пятилетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда "ЛизаАлерт".

Ребенок пропал 21 сентября. По ориентировке было известно, что он одет в черную кофту, джинсы, ростом 120 сантиметров. Волосы мальчика русые, а глаза – голубые.

Потерявшегося искали 33 добровольца отряда "ЛизаАлерт", волонтеры "Отклика" и "Экстремума", сотрудники МВД России, поисково-спасательной службы и пожарных подразделений города. Во время поисков один из них услышал "невнятный звук вдалеке – что-то вроде крика птицы". Оказалось, это – детский плач.

Так, мальчика нашли рано утром 22 сентября, он потерял один кроссовок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге нашли пропавшего двухлетнего мальчика.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" (носит иллюстративный характер)