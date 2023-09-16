Три пляжа благоустроили в Курортном районе

В следующем году планируется модернизация Детского и Комаровского пляжей.

В Курортном районе Петербурга по региональной программе "Формирование комфортной городской среды" обновили три пляжа. Об этом сообщили на портале "Бриф24".

Были благоустроены пляжи Ласковый, Северный и Дюны. На их территориях установили лежаки, шезлонги, раздевалки, скамейки, сделали пешеходные дорожки, теневые навесы.

В городской черте востребованность пляжных зон в летний период наиболее высока, и такую практику благоустройства необходимо продолжать. Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга

В следующем году планируется модернизация Детского и Комаровского пляжей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти благоустроили 28 объектов городской среды.

Видео, фото: Telegram / Разумишкин