Три пляжа благоустроили в Курортном районе

В Курортном районе Петербурга по региональной программе "Формирование комфортной городской среды" обновили три пляжа. Об этом сообщили на портале "Бриф24".
Были благоустроены пляжи Ласковый, Северный и Дюны. На их территориях установили лежаки, шезлонги, раздевалки, скамейки, сделали пешеходные дорожки, теневые навесы.
В городской черте востребованность пляжных зон в летний период наиболее высока, и такую практику благоустройства необходимо продолжать.
Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга
В следующем году планируется модернизация Детского и Комаровского пляжей.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти благоустроили 28 объектов городской среды.
Видео, фото: Telegram / Разумишкин
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все