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Три пляжа благоустроили в Курортном районе

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В следующем году планируется модернизация Детского и Комаровского пляжей.

В Курортном районе Петербурга по региональной программе "Формирование комфортной городской среды" обновили три пляжа. Об этом сообщили на портале "Бриф24"

Были благоустроены пляжи Ласковый, Северный и Дюны. На их территориях установили лежаки, шезлонги, раздевалки, скамейки, сделали пешеходные дорожки, теневые навесы. 

В городской черте востребованность пляжных зон в летний период наиболее высока, и такую практику благоустройства необходимо продолжать.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга 

В следующем году планируется модернизация Детского и Комаровского пляжей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге и Ленобласти благоустроили 28 объектов городской среды. 

Видео, фото: Telegram / Разумишкин 

Теги: курортный район петербурга, пляжи
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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