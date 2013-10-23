Пляжи Чудный и Новый приведут в порядок в 2026 году

В 2026 году в Петербурге начнут благоустраивать береговую линию Финского залива. Работы проведут на пляжах Чудный и Новый, а также на детской пляжной зоне в Колпино. Об этом сообщил вице-губернатор Евгений Разумишкин в прямом эфире на телеканале "Санкт-Петербург". Кроме того, запланировано благоустройство набережной реки Смоленки.

В рамках работ обустроят 9 участков. Один из них имеет особенности из-за расположения ресторана. На данный момент работы ведутся на 8 участках. После решения судебных вопросов приступят к оставшемуся участку. Проектирование планируют завершить в конце текущего или начале 2027 года. Затем пройдут общественные слушания.

