Жителей Петербурга призвали не посещать нудистские пляжи

Депутат петербургского парламента Денис Четырбок заявил изданию "КП-Петербург" о том, что стражи правопорядка могут расценить посещение нудистского пляжа на Финском заливе как мелкое хулиганство. По словам парламентария, проблему с этой территорией не получается решить в течение нескольких лет.

Я бы мог подвести это под мелкое хулиганство. Все-таки это неуважительное отношение к окружающим. У нас нет такого понятия. Есть просто пляж, а это общественное место. Все-таки там родители гуляют с детьми, я уже устал слышать про него. Каждый раз родителям приходится объяснять детям, почему там такое происходит. Мой совет – не ходите туда. Это то же самое, что заходить в темную подворотню, где стоит сомнительная компания. Денис Четырбок, депутат

