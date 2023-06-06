В Санкт-Петербурге и Ленобласти благоустроили 28 объектов городской среды

Были обустроены скверы, береговые линии, пляжи и площадки для выгула собак.

В городе и за его пределами завершились работы по обустройству объектов городской среды. Суммарно в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" было благоустроено 28 объектов, – сообщают в пресс-службе Смольного со ссылкой на Государственную административно-техническую инспекцию.

В сообщении говорится о завершении работ в кронштадтском сквере Катерников, над "Сквером сирени", а также над общественным пространством в муниципальном парке Репино. Также были обустроены береговая линия Финского залива в створе улицы Адмирала Черокова и пляжи "Дюны" и "Северный". В Стрельне и Ломоносове появились специализированные места для выгула собак.

Официального открытия объектов еще не было, однако жители Петербурга и Ленобласти, а также гости города уже сейчас могут оценить работу над новыми объектами.

Ранее мы сообщали о том, что в парке Репино завершились работы над новым общественным пространством.

Фото: ВКонтакте / Ирина Семенова