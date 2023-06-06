В парке Репино создали общественное пространство для отдыха

Муниципалитет проводит приемку работ.

В Муниципальном парке поселка Репино был завершен заключительный этап благоустройства общественного пространства. Были расставлены скамейки, приведены в порядок газоны и установлены горшки для растений. Остается только приемка работ, – гласит сообщение пресс-службы Правительства Санкт-Петербурга со ссылкой на Администрацию Курортного района.

Новое общественное пространство может похвастаться улучшенной площадкой для проведения танцев и иных торжеств; зимой в парке оборудуют катальную горку. А пока там были высажены кустарники и многолетники; была модернизирована аллея. Теперь и любители шахмат смогут приятно проводить время за игрой в отдельной зоне пространства.

Не надо забывать, что Репино не только художественный, но и шахматный поселок. Здесь родился и провел ранние годы первый советский чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, патриарх советской шахматной школы Михаил Ботвинник. Пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга

Новое внешний вид Муниципального парка уже оценили местные жители, гости Репино и отдыхающие из пансионата "Заря".

Ранее сообщалось о намерении властей создать новые общественные пространства в центре Северной столицы.

Фото: ВКонтакте / Ирина Семенова