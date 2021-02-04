Новые общественные пространства создадут в центре Петербурга

Эти территории будут предназначены как для тихого семейного отдыха, так и для активных занятий спортом.

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в ближайшие годы планируется создание нескольких общественных пространств в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Эти территории будут предназначены как для тихого семейного отдыха, так и для активных занятий спортом, пишет "Петербургский дневник".

Площадь одного из скверов составит 916 кв.м. Здесь планируется обновить газон площадью 475 кв.м, проложить пешеходные дорожки с использованием тротуарной плитки. Для детей будет оборудована площадка с покрытием из каучука, установлены качели "Гнездо" и доска с элементами для развития сенсорного восприятия. Также в сквере появятся четыре кресла-скамейки, будет проведено освещение, высажены шесть деревьев, 400 кустарников и 398 многолетних цветов.

На территории площадью 764 кв.м планируется уложить газон, обустроить пешеходные дорожки с использованием тротуарной плитки, установить шесть скамеек. Здесь будут размещены шезлонги, четыре тренажера для людей с ограниченными возможностями, турник. Также планируется высадить 13 деревьев, 472 кустарника и более полутора сотен многолетних цветов, провести освещение.

В одном из скверов планируется обустроить зону тихого отдыха со скамейками, проложить пешеходные дорожки. Территория будет украшена групповыми посадками деревьев, кустарников и цветниками из многолетних растений. Также здесь будет создана небольшая зона активного отдыха с качелями, подходящими как для взрослых, так и для детей, установлены фонари. Особенностью этого пространства станут солнечные часы, которые станут интересным арт-объектом. Здесь можно будет проводить время всей семьей, прогуливаться, изучать солнечные часы и отдыхать.

Ранее мы сообщили о том, что новые общественные пространства появятся в Адмиралтейском районе Петербурга.

Фото: пресс-служба администрации Адмиралтейского района