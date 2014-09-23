Новые общественные пространства появятся в Адмиралтейском районе Петербурга

Власти Петербурга планируют направить 23 млрд рублей на программу "Формирование комфортной городской среды" в период с 2024 по 2026 год.

В Адмиралтейском районе Петербурга в ближайшие годы появятся новые общественные пространства. Благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" эти территории получат новое дыхание и станут привлекательными как для любителей спокойного семейного отдыха, так и для поклонников спорта, пишет "Петербургский дневник".

На пересечении Мясной и Псковской улиц планируется создание сквера общей площадью 916 кв.м. Планируется отремонтировать газон площадью 475 квадратных метров, проложить пешеходные дорожки с использованием тротуарной плитки. Для детей будет оборудована площадка с резиновым покрытием, установлены качели "Гнездо" и доска с элементами для развития сенсорного восприятия. Также в сквере установят четыре кресла-скамейки, проведут освещение, посадят шесть деревьев, 400 кустарников и 398 многолетних цветов.

На территории площадью 764 кв.м планируется укладка газона, установка шести скамеек, шезлонгов, четырех тренажеров для людей с ограниченными возможностями, турника. Здесь также высадят 13 деревьев, 472 кустарника и более полутора сотен многолетних цветов, проведут освещение.

Планируется создание зоны тихого отдыха со скамейками, прокладка пешеходных дорожек. Территорию украсят групповыми посадками деревьев, кустарников и цветниками из многолетних растений. Будет создана небольшая зона активного отдыха с качелями для взрослых и детей. Особой достопримечательностью станет арт-объект - солнечные часы. Это пространство будет идеальным местом для семейного отдыха, прогулок, изучения солнечных часов и просто отдыха.

Власти Петербурга планируют направить 23 млрд рублей на программу "Формирование комфортной городской среды" в период с 2024 по 2026 год.

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе Петербурга продолжают благоустраивать пляжи.

Фото: пресс-служба администрации Адмиралтейского района