В Курортном районе Петербурга продолжают благоустраивать пляжи

В социальных сетях обсуждается установка зонтов с деревянными дырявыми шляпами на пляжах. Эти конструкции называются перголами и предназначены для рассеивания солнечного света и защиты отдыхающих от ожогов.

В Курортном районе активно ведутся работы по благоустройству пляжей. Эксперты поделились с "Петербургским дневником" своими представлениями о том, каким должен быть современный пляж. Реконструкция проходит на пляжах "Ласковый", "Северный" и "Дюны", несмотря на то, что это разгар пляжного сезона.

В администрации Курортного района подчеркнули, что пляжи, за исключением одного, не закрываются полностью на время благоустройства. Работы проводятся поэтапно: после завершения работ на одной части пляжа, она открывается, и начинаются работы на следующей части. Единственным исключением является пляж "Северный", который временно закрыт для проведения работ.

В социальных сетях обсуждается установка зонтов с деревянными дырявыми шляпами на пляжах. Эти конструкции называются перголами и предназначены для рассеивания солнечного света и защиты отдыхающих от ожогов. Курортный район уже имеет положительный опыт использования пергол на Золотом пляже в Зеленогорске, который был благоустроен три года назад.

Золотой пляж претерпел значительные изменения в результате общественных слушаний, которые проводились семь лет назад. Изначальный проект предполагал установку трех бетонных дорожек вдоль линии Финского залива, что могло привести к разрушению пляжа из-за вымывания песка. Благодаря замечаниям местных жителей, проект был пересмотрен, и бетонные дорожки были заменены на деревянные. Также была установлена детская площадка и перголы.

Фото: предоставлено администрацией Курортного района