В Петербурге нашли пропавшего двухлетнего мальчика

В Петербурге накануне пропал двухлетний мальчик. Его искали волонтеры отряда "ЛизаАлерт" и родственники, пишет "Петербургский дневник".
Местонахождение ребенка стало неизвестным 17 сентября. Однако уже 18 сентября указывается, что он найден.
Волонтеры писали, что мальчик ростом 100 сантиметров был одет в белые ветровку, кроссовки и синие штаны, ребенок передвигался на оранжевом самокате.
Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ищут двух пропавших 13-летних школьников. Подростки имеют рост 175 и 160 сантиметров, серые и зеленые глаза, светло-русые волосы.
Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" (носит иллюстративный характер)
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