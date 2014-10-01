В Петербурге нашли пропавшего двухлетнего мальчика

Местонахождение ребенка стало неизвестным 17 сентября.

В Петербурге накануне пропал двухлетний мальчик. Его искали волонтеры отряда "ЛизаАлерт" и родственники, пишет "Петербургский дневник".

Местонахождение ребенка стало неизвестным 17 сентября. Однако уже 18 сентября указывается, что он найден.

Волонтеры писали, что мальчик ростом 100 сантиметров был одет в белые ветровку, кроссовки и синие штаны, ребенок передвигался на оранжевом самокате.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ищут двух пропавших 13-летних школьников. Подростки имеют рост 175 и 160 сантиметров, серые и зеленые глаза, светло-русые волосы.

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" (носит иллюстративный характер)