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В Петербурге нашли пропавшего двухлетнего мальчика
Вчера, 14:51
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В Петербурге нашли пропавшего двухлетнего мальчика

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Местонахождение ребенка стало неизвестным 17 сентября.

В Петербурге накануне пропал двухлетний мальчик. Его искали волонтеры отряда "ЛизаАлерт" и родственники, пишет "Петербургский дневник".

Местонахождение ребенка стало неизвестным 17 сентября. Однако уже 18 сентября указывается, что он найден.

Волонтеры писали, что мальчик ростом 100 сантиметров был одет в белые ветровку, кроссовки и синие штаны, ребенок передвигался на оранжевом самокате. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге ищут двух пропавших 13-летних школьников. Подростки имеют рост 175 и 160 сантиметров, серые и зеленые глаза, светло-русые волосы. 

Фото: пресс-служба поискового отряда "ЛизаАлерт" (носит иллюстративный характер)

Теги: лизаалерт, найден пропавший
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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