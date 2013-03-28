В Петербурге ищут двух пропавших 13-летних школьников

Мальчиков последний раз видели в субботу, 14 сентября. С тех пор их местонахождение остается неизвестным.

В Петербурге разыскиваются два 13-летних мальчика, пропавших три дня назад. Об этом сообщает городской поисковый отряд "ЛизаАлерт" во "ВКонтакте".

По информации поискового отряда, мальчиков последний раз видели в субботу, 14 сентября. С тех пор их местонахождение остается неизвестным. Подростки имеют рост 175 и 160 см соответственно, серые и зеленые глаза, светло-русые волосы.

Первый мальчик был одет в светло-бежевые кроссовки, темно-синие шорты и черную жилетку. Второй – в серые кроссовки, черные шорты и синюю футболку.