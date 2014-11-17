"Найден. Жив": как молодые волонтеры "ЛизаАлерт" спасают людей в Петербурге и Ленобласти

Отряд работает в регионе с декабря 2011 года.

В преддверии Международного дня пропавших без вести, который отмечается 30 августа, поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт" рассказал о своей работе в Петербурге и Ленобласти. Региональное отделение объединяет 750 человек, значительную часть из которых составляет молодежь. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Отряд работает в регионе с декабря 2011 года. За это время добровольцы приняли и отработали более 27,6 тысячи заявок, успешно найдя живыми 20,5 тысячи человек. В масштабах всей России за годы существования движение получило свыше 364 тысяч заявок, при этом более 273 тысяч человек были найдены живыми. Все поиски проводятся безвозмездно.

В отряде действует 26 направлений: от координации групп и картографии до кинологической службы и операторов беспилотников. Стать волонтером может любой желающий старше 18 лет. Среди активных участников — 20-летняя Лали Гветадзе ("Пламя"), которая за год провела более 60 поисков, юрист Иван Соколов ("Кел"), дистанционно выводящий людей из леса по телефону, и физик Константин Клюев ("Панда"), обучающий коллег оперативной навигации

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти ищут двух пропавших пенсионеров.

Фото: Пресс-служба отряда "ЛизаАлерт"