Росгвардейцы разыскали в Петербурге школьника, покинувшего экскурсионный автобус

Было установлено, что мама и бабушка мальчика, заснувшего в автобусе, вышли на улицу для покупки сувениров.

В Адмиралтейском районе разыскан 10-летний гость Петербурга, который самостоятельно покинул экскурсионный автобус. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ Росгвардии 9 июня.

В субботу, 8 июня, сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о том, что из автобуса, припаркованного на Конногвардейском бульваре, пропал мальчик, гражданин Республики Казахстан.

Росгвардейцы нашли ребенка по приметам. Его привезли в отдел полиции, где позже передали родственникам.

Было установлено, что мама и бабушка мальчика, заснувшего в автобусе, вышли на улицу для покупки сувениров. Проснувшись и не обнаружив родных, ребенок вышел и направился на их поиски по незнакомому Петербургу.

Ранее на Piter.TV: в Выборгском районе Петербурга росгвардейцы нашли и вернули потерявшегося трехлетнего ребенка.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти