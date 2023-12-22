В Выборгском районе Петербурга росгвардейцы нашли и вернули потерявшегося трехлетнего ребенка

Мальчик потерялся около церкви Спаса Нерукотворного Образа на Выборгском шоссе.

В Выборгском районе утром 28 апреля росгвардейцы нашли и вернули родителям трехлетнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Сегодня в 10:55 к сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Петербурга, которые обеспечивают общественный порядок на празднике Вербного воскресенья, обратилась женщина и попросила помочь в розыске ее сына. Ребенок потерялся около церкви Спаса Нерукотворного Образа на Выборгском шоссе.

Приметы пропавшего мальчика передали всем дежурным нарядам. Работники Росгвардии обнаружили его на берегу озера, расположенного неподалеку, и передали матери.

Ранее на Piter.TV: петербургские росгвардейцы разыскали и вернули матери ее малолетнего сына.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти