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В Выборгском районе Петербурга росгвардейцы нашли и вернули потерявшегося трехлетнего ребенка
Сегодня, 16:26
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В Выборгском районе Петербурга росгвардейцы нашли и вернули потерявшегося трехлетнего ребенка

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Мальчик потерялся около церкви Спаса Нерукотворного Образа на Выборгском шоссе.

В Выборгском районе утром 28 апреля росгвардейцы нашли и вернули родителям трехлетнего мальчика. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Сегодня в 10:55 к сотрудникам отдела вневедомственной охраны по Выборгскому району Петербурга, которые обеспечивают общественный порядок на празднике Вербного воскресенья, обратилась женщина и попросила помочь в розыске ее сына. Ребенок потерялся около церкви Спаса Нерукотворного Образа на Выборгском шоссе.

Приметы пропавшего мальчика передали всем дежурным нарядам. Работники Росгвардии обнаружили его на берегу озера, расположенного неподалеку, и передали матери.

Ранее на Piter.TV: петербургские росгвардейцы разыскали и вернули матери ее малолетнего сына. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: выборгское шоссе, нашли пропавшего ребенка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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